15.6 مليار دولار خسائر بورصة قطر في 2022

الوكيل الإخباري -

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تكبدت الأسهم القطرية خسائر كبيرة خلال تعاملات العام المنتهي 2022، بلغت قيمتها 15.6 مليار دولار.وأظهرت بيانات إحصائية أوردها موقع بورصة قطر، اليوم الاثنين، أن قيمة رسملة أسهم الشركات المدرجة للتداول في البورصة، تراجعت 182.7 مليار دولار في مطلع عام 2022، لتنهي العام على انخفاض عند 167 مليار دولار وبنسبة 9.35% .ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول في بورصة قطر حاليا، 47 شركة يجري تداول أسهمها في سبعة قطاعات تشمل البنوك والخدمات المالية، الخدمات والسلع الاستهلاكية، الصناعة، التأمين، العقارات، الاتصالات، وقطاع النقل.