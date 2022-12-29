قطر: 7.2 مليار دولار فائض الميزان التجاري الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - حقق الميزان التجاري السلعي القطري، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات خلال الشهر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال ( 7.2 مليار دولار)، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 6.7 % ، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021.



وقالت أحدث بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، إن قيمة الصادرات القطرية خلال الشهر الماضي، بلغت 37.1 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.2 % ، مقارنة بذات الشهر من العام 2021.

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ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية وفقا للبيانات، لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 % مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021.



واحتلت الصين المرتبة الأولى في دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال الشهر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال وبنسبة 18.9 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال وبنسبة % من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال وبنسبة 10.9 % .