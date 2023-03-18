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السبت، 18-03-2023 09:33 ص

أزمة التعثر المالي تهبط بأسهم مصارف عربية وعالمية - أسماء

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الوكيل الإخباري - تأثر القطاع المصرفي في بعض البلدان العربية، خاصة مصر، اثر ازمة المصارف العالمية التي ضربت العالم. 

وتراجع القطاع المالي في مصر بنحو 11.2% خلال الفترة، بينما كانت التراجعات أقل في السعودية والإمارات حيث كانت التراجعات عند 6.6 و5.5% على الترتيب.

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وأكد محافظ البنك المركزي السعودي عدم وجود تعاملات للبنوك السعودية مع المصارف الأمريكية المتعثرة، كما أعلن البنك المركزي المصري أن المصارف لا تمتلك أي ودائع أو معاملات مالية لدى "سيليكون فالي".

وتراجعت أسهم القطاع المالي العالمي على خلفية تعثر البنوك الأمريكية بنحو 10% ونحو 5% للقطاع في الأسواق الناشئة، بحسب مؤشر "أم أس سي" خلال الفترة من 9 حتى 16 مارس الجاري.

وأدت توابع انهيار بنك سيليكون فالي أول البنوك الأمريكية المتعثرة إلى استمرار خسائر أسهم البنوك العالمية، إذ لم تفلح تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن وصناع السياسات الآخرين في تهدئة الأسواق ودفعت إلى إعادة التفكير بشأن مستقبل أسعار الفائدة. ( الاقتصادية )


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