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الجمعة، 17-03-2023 11:49 م

مصر تتعهد بتيسير زيادة الاستثمارات السعودية

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الوكيل الإخباري - تعهدت مصر بأن تتخذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل تيسير زيادة الاستثمارات من المملكة العربية السعودية في البلاد.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان صدر اليوم الجمعة إن الدولة، تحرص على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية، وسط دعم مصري "غير مسبوق للقطاع الخاص المحلي والأجنبي".

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ونقل نفس البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة "استثمرت وما زالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية في مصر".

 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال إن سجل المملكة العربية السعودية في دعم مصر يتحدث عن نفسه.


قبل عام، تعهدت السعودية، وهي داعم مالي رئيسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، التي تواجه أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات. غير أن أكبر اقتصاد في منطقة الخليج لم يضخ حتى الآن سوى 1.3 مليار دولار عندما اشترت وحدة تتبع "صندوق الاستثمارات العامة" حصصاً مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية.


أودعت السعودية 5 مليارات دولار في "البنك المركزي المصري" العام الماضي، رغم أن وزير المالية محمد الجدعان قال في دافوس إن بلاده تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية للدول، متوقعة القيام بإصلاحات مقابل ضخ السيولة.

 

RT

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