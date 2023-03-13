السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الذهب المصري

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إبراهيم العربي، تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين على تصدير الذهب.

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وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان، أن اتحاد الغرف التجارية لا يدخر جهدا لدعم كافة القطاعات التجارية، لتنمية الصادرات المصرية، لمختلف الأسواق العالمية وتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.



وأشاد العربي بمجهودات مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في تطوير منظومتي الإنتاج والتجارة للمجوهرات المصرية بما يتماشى مع التطورات العالمية.



ومن جانبه قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار إلغاء رسوم التثمين، كان له أثرا مباشرا علي إعادة تصدير المشغولات الذهبية المصرية، ومنح المنتج المصري القدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية موضحا أنه تم تصدير شحنتين منذ صدور القرار الوزاري قدرت الأولى بـ 10 كيلوغرامات من الذهب بينما تقدر الثانية بنحو 12 كيلو من المجوهرات للأسواق السعودية. ( روسيا اليوم )

