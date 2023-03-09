الخميس 09-03-2023
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الخميس، 09-03-2023 10:21 ص

مصر.. التضخم السنوي في المدن يقفز إلى 31.9 %

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قد ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 31.9 % في فبراير من 25.8 % في يناير.

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وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.9 % على أساس سنوي في فبراير الماضي.


وكان المركزي المصري في اجتماعه الأخير قد قرر على عكس التوقعات الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، إذ تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 % على الإيداع، و17.25 % على الإقراض.


وعلى مدار العام الماضي، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25 % على الإقراض، و16.25 % على الإيداع.


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