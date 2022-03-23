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الأربعاء، 23-03-2022 10:04 ص

قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة إلى 15%

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الوكيل الاخباري- قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم الثلاثاء إنها رفعت بشكل مؤقت رسوم العبور الإضافية لعدد من فئات السفن، تشمل ناقلات النفط الخام، والمشتقات البترولية المحملة إلى 15%، صعودا من 5%، في السابق، وذلك اعتبارا من أول مايو/أيار.

شمل القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5%، من رسوم العبور العادية.

وقالت الهيئة في سلسلة من التعاميم المنشورة على موقعها الإلكتروني إن التعديلات تأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".

تقرر تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى إلى 20%، من رسوم العبور العادية، مقارنة مع 10%، سابقا.

وقالت الهيئة إنها رفعت الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف لتصبح 10%، من رسوم العبور العادية بدلا من 5%، بينما غيرت الرسوم على "السفن الأخرى" إلى 14%، من 7%.

وأضاف بيان من الهيئة "هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري".

كان رئيس هيئة القناة قال في أول مارس/آذار إن إيرادات القناة في فبراير/شباط ارتفعت 15.1%، إلى 545.5 مليون دولار.

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