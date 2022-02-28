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الإثنين، 28-02-2022 10:33 ص

ارتفاع كبير بقيمة مستوردات المملكة والمجوهرات تتصدرها - أرقام

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الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الحكومية الرسمية، ارتفاع واضح في قيمة مستوردات المملكة من النفط والحلي والمجوهرات والأجهزة الكهربائية وغيرها خلال 2021.

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ووفقا للأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من العربات والدراجات واجزائها بنسبة 23.9%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 558.4%. 

كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الآليات والأدوات الآلية بنسبة 17.7%، والالات والاجهزة الكهربائية واجزائها بنسبة  11.6%، والحبوب بنسبة 29.2%.


وبلغ مجموع قيمة المستوردات الكامل للعام الماضي 15345 مليون دينار، بنسبة 25.4%، مقابل 12235 مليون دينار لعام 2020.

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