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الإثنين، 07-03-2022 02:13 م

كوريا الجنوبية تعلق تعاملاتها مع البنك المركزي الروسي

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الوكيل الاخباري- أعلنت سيئول، اليوم الاثنين، أنها قررت تعليق المعاملات مع البنك المركزي الروسي، في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، في بيان، إنها قررت تعليق المعاملات مع البنك المركزي الروسي لتنضم إلى التحرك العالمي لفرض عقوبات إضافية على موسكو.

ولفتت إلى أنها ستعلن التفاصيل في وقت لاحق بعد التشاور مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ويأتي قرار كوريا الجنوبية في الوقت الذي أقدمت فيه الحكومات الغربية والمنظمات الرياضية الدولية وقائمة متزايدة من الشركات الكبرى بفرض عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وحظرت الولايات المتحدة التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصناديق الثروة السيادية في 28 فبراير، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في نفس اليوم عن عقوبات مماثلة.

كما أعلنت سيئول، أمس، أنها ستفرض قيودا على الصادرات من بيلاروس لدعمها العملية العسكرية في أوكرانيا، دون أن توضح بالتفصيل الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها.

 

روسيا اليوم

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