كيف تشتري الذهب وتتأكد من نقائه.. وهل هو استثمار آمن؟

الوكيل الاخباري - تمثّل سبائك الذهب الخيار الشائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء هذا المعدن النادر، حيث تباع عادة السبيكة بالغرام أو الأوقية، ويجب أن تتضمن ختم النقاء والشركة المصنعة والوزن على وجه العارضة.



ويعتبر معيار النقاوة مهما للغاية عند شراء الذهب حيث يجب أن تحتوي سبائك الذهب ذات الجودة الاستثمارية على نسبة 99.5% على الأقل من الذهب الخالص ليتم اعتبارها سبائك، وعادة ما تكون معفاة من جميع الضرائب السارية.



في تقرير نشرته مجلة "فوربس" (forbes) في نسختها الكندية، قالت :""إذا كنت ترغب في شراء الذهب، فإن كل ما تحتاج إليه هو حساب استثمار".



العملات الذهبية

أيقول الخبراء أن البعض يهوى جمع العملات الذهبية، مثل "الإيغل" (eagle) الأميركي الذهبي أو "مابل ليف" (maple leaf) الكندي الذهبي، لكنهم يدفعون مبلغا أكثر مقارنة بثمن نفس الكمية من الذهب المحتفظ بها في شكل سبائك، بالإضافة إلى الضرائب المعمول بها. إلى جانب ذلك، تحتوي العملات المعدنية عادة على نسبة ذهب خالص أقل من سبائك الذهب.

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ويمكن شراء العملات الذهبية من خلال التجار ومحلات الرهن الذين تثق بهم.

ولتجنّب التعرّض للتحايل أو التزوير، يمكنك التحقق من أصالة العملات الذهبية من دار سك العملة.



وبالنسبة للعملات القديمة أو التي ليست من مصدر موثوق، يمكنك التحقق من أصالتها من خلال عدة اختبارات بسيطة مثل:



المغناطيس: الذهب ليس ممغنطا، وبالتالي إذا كان بإمكانك التقاط عملتك المعدنية بالمغناطيس، فهي ليست مصنوعة من الذهب.



اختبار "بينغ" (ping): عندما تضرب عملة ذهبية، يجب أن تسمع صوت رنين عالي النغمة.



اختبار السيراميك: إذا قمت بجر الذهب عبر لوح سيراميك غير مطلي، يجب أن ترى علامة ذهبية وليست سوداء.





حمض النيتريك: يجب ألا يتأكسد الذهب الخالص أو يتآكل عند وضعه في حمض النيتريك، لكن القيام بذلك يمثل مخاطرة لأنه سيدمر معادنك الأخرى أو أي عنصر ذهبي غير نقي.



المجوهرات

يمكن شراء الذهب في شكل مجوهرات، خاصة القطع الأثرية التي يحتمل أن تحتوي على نسبة عالية من الذهب، لكنك على الأغلب ستدفع مبلغا إضافيا مقابل كمية الذهب التي تحصل عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، ليس كل ما يلمع ذهبًا، إذ يستخدم المصنعون السبائك لدمج الذهب مع معادن أخرى لجعل قطعهم أكثر متانة أو لتعديل لونها.



ومثل العملات المعدنية، يجب أن تكون أكثر حرصًا عند شراء المجوهرات الذهبية. وتأكد من أنك تشتري المجوهرات من شخص موثوق.



ويوضح الخبراء ان بعض الأمور التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار إذا قررت شراء الذهب المادي، وهي:



التخزين: سوف تحتاج إلى مكان آمن لتخزين الذهب. ويمكنك بالتأكيد الاحتفاظ بذهبك في المنزل، لكن يفضل العديد من المستثمرين الحافظات. وضعْ في اعتبارك أن التخزين الآمن يمكن أن يضيف نفقات إلى استثمارك في الذهب.





التأمين: إذا قررت تخزين ذهبك في المنزل، فيجب عليك التأمين على ذهبك لحماية نفسك من السرقة أو الكوارث الطبيعية. ويمكن أن يضيف هذا تكلفة إضافية إلى تكلفة التأمين المخصص لمالكي المنازل أو المستأجرين.



المُصنع: بالنظر لحقيقة أنك تقوم باستثمار، سترغب في التأكد من أنك تشتري من مصادر موثوقة، ما من شأنه أن يساعد في تنمية قيمة ذهبك بمرور الوقت.



درجة النقاء: تلعب نسبة الذهب في العملة المعدنية أو السبيكة أو قطعة المجوهرات دورًا كبيرًا في تحديد قيمته كأداة استثمارية، لذا تأكد من مستوى نقاء أي ذهب تشتريه كاستثمار لأنه يساعد على تحمل عوامل مثل الزمن. وهذا يعني أن تستثمر في سلع ذهبية لا تقل نسبة نقائها عن 91%، إن لم تكن نقية بنسبة 99%.





هل يعد الاستثمار في الذهب خيارًا جيدًا؟

إذا كنت تتطلع إلى الحصول على ثروة سريعة مع الاندفاع نحو الذهب في العصر الحديث، فأنت على الأرجح في المكان الخطأ، فعلى مر السنوات الخمس الماضية، ارتفع سعر الذهب بنحو 36% بينما ارتفع مؤشر "إس& بي 500″(S&P 500) بنسبة 104% خلال نفس الفترة. إذًا لماذا كل هذه الدعاية؟





أوضح الخبراء أن السبب يرجع إلى أن البعض ينظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن من التضخم والانحدارات في السوق. فعلى سبيل المثال، خلال السوق الهابطة 2007-2008، هبط سوق الأسهم بشكل عام بنسبة 33%، بينما تراجع سعر الذهب بنسبة 2% فقط.



ومع ذلك، يمكن أن تكون أسعار الذهب متقلبة للغاية، مما يعني أن الذهب ليس استثمارًا آمنًا بالكامل.

وفي الحقيقة، يمكنك بسهولة تشكيل محفظة استثمارية جيدة التنوع دون الحاجة لإضافة الذهب. أما إذا كنت تريد بعضًا من هذا البريق الذهبي في حسابك الاستثماري، فاحرص على أن يشغل نسبة صغيرة فقط من حجم استثمارك. ( الجزيرة نت )

