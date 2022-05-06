الجمعة 06-05-2022
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 06-05-2022 12:29 م

لأول مرة في تاريخ مصر.. الذهب يصل لمستوى غير مسبوق

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الوكيل الاخباري- سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، ارتفاعا تاريخيا وغير مسبوق لتواصل الزيادات الكبيرة التي لاحقت الذهب بعد قرار الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

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ولأول مرة في تاريخ مصر، تجاوز سعر الغرام في الذهب عيار 18 ألف جنيه، وهو العيار الأكثر انتشار في البلاد بين المقبلين على الزواج لتكاليفه القليلة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24، نحو 1388 جنيها، وهو العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى، وينتشر بشكل كبير في دول الخليج.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21، نحو 1215 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 9720 جنيها، وهو يعادل 8 غرامات من عيار 21، العيار الأكثر انتشارا في مصر.

 

روسيا اليوم

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