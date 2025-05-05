ميناء روتردام ينفي انخفاض حركة الشحن بين الصين وأوروبا

وقالت سيغريد هيسيلينك السكرتيرة الصحفية لميناء روتردام، الذي يعد الأكبر في أوروبا: "فيما يتعلق بإلغاءات الشحن، نرى أنها تؤثر بشكل رئيسي على المسار التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وفي أوروبا، لا نلحظ حاليا أي مؤشرات على انخفاض الطاقة الاستيعابية".
وأكدت المسؤولة أن ميناء روتردام "يظل استباقيا ومرنا في الاستجابة للظروف، التي يمر بها الاقتصاد العالمي"، على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه قطاع اللوجستي.
وفي مطلع شهر أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات القادمة من 185 دولة ومنطقة، وتم احتساب الرسوم بناء على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة، وتهدف الخطوة لتحقيق توازن في الميزان التجاري بدلا من العجز.
لكن الإدارة الأمريكية أعلنت في 9 أبريل الماضي تعليق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الواردات على أساس متبادل لمدة 90 يوما وذلك لإجراء مفاوضات حول الرسوم، ولم يشمل التعليق السلع القادمة من الصين.
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