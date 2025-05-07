الأربعاء 2025-05-07 09:05 ص
 

وكالة ANI: الهند قصفت 4 أهداف داخل باكستان و5 في كشمير

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 07-05-2025 07:27 ص

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة ANI للأنباء عن مصادر أن أربعة من الأهداف التسعة التي ضربتها القوات الهندية خلال عملية سيندور كانت في باكستان أما الأهداف المتبقية فكانت على الجانب الباكستاني من كشمير.

ووفقا لمعلومات الوكالة، تم تحقيق إصابة كافة الأهداف المحددة في القصف الذي شمل مناطق في مدن بهاولبور وموريديك وسيالكوت الباكستانية. وقد تم استخدام ذخائر عالية الدقة في التدمير.

وبحسب وزارة الدفاع الهندية، بدأت القوات الهندية ليلة السابع من مايو عملية "سيندور" وضربت تسعة أهداف في باكستان. وذكر التقرير الوزارة، أن الضربات استهدفت مواقع "كان يتم منها التخطيط والتوجيه لشن هجمات إرهابية ضد الهند".

اضافة اعلان


وقالت الوزارة الهندية إن "هذه الخطوات تأتي في أعقاب الهجوم الإرهابي الوحشي" في باهالغام، والذي أسفر عن مقتل 25 هنديا ونيباليا واحدا.


من جانبها أفادت وكالة PTI بأن الجيش الهندي استهدف خلال عملية سيمدور، تسعة معسكرات إرهابية.


وذكرت أن القصف تركز على معسكرات تابعة للجماعة الإرهابية "جيش محمد"، في باهاوالبور ومظفر آباد وسارجان وكوتلي، وللجماعة الإرهابية "لشكر طيبة" في موريدكي وبارنالا ومظفر آباد، وكذلك لـ"حزب المجاهدين" الإرهابي في سيالكوت وكوتلي.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الدولار

أسواق ومال الأسواق العالمية تهدأ .. ماذا يخبئ الفيدرالي اليوم؟

ل

أخبار محلية اعلان صادر عن السفارة العُمانية في الأردن

معالي هشام فايز الشراري آل خطاب (أبو فايز) رحمه الله

نعـي فـاضل وفاة الوزير والعين والنائب الأسبق هشام الشراري

عنصر من الجيش الباكستاني - أرشيفية

عربي ودولي مقتل 13 شخصًا جراء القصف الهندي على مسجد باهاوالبور في باكستان

ل

أسواق ومال لقاء أمريكي - صيني مرتقب في سويسرا لبحث الحرب التجارية

تعبيرية

أخبار محلية 11 إصابة حصيلة 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

ل

أخبار محلية ولي العهد الأمير الحسين يصل إلى اليابان

تعبيرية

أخبار محلية انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق السبت القادم



 
 





الأكثر مشاهدة