وكالة ANI: الهند قصفت 4 أهداف داخل باكستان و5 في كشمير

ووفقا لمعلومات الوكالة، تم تحقيق إصابة كافة الأهداف المحددة في القصف الذي شمل مناطق في مدن بهاولبور وموريديك وسيالكوت الباكستانية. وقد تم استخدام ذخائر عالية الدقة في التدمير.
وبحسب وزارة الدفاع الهندية، بدأت القوات الهندية ليلة السابع من مايو عملية "سيندور" وضربت تسعة أهداف في باكستان. وذكر التقرير الوزارة، أن الضربات استهدفت مواقع "كان يتم منها التخطيط والتوجيه لشن هجمات إرهابية ضد الهند".
وقالت الوزارة الهندية إن "هذه الخطوات تأتي في أعقاب الهجوم الإرهابي الوحشي" في باهالغام، والذي أسفر عن مقتل 25 هنديا ونيباليا واحدا.
من جانبها أفادت وكالة PTI بأن الجيش الهندي استهدف خلال عملية سيمدور، تسعة معسكرات إرهابية.
وذكرت أن القصف تركز على معسكرات تابعة للجماعة الإرهابية "جيش محمد"، في باهاوالبور ومظفر آباد وسارجان وكوتلي، وللجماعة الإرهابية "لشكر طيبة" في موريدكي وبارنالا ومظفر آباد، وكذلك لـ"حزب المجاهدين" الإرهابي في سيالكوت وكوتلي.
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