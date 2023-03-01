لبنان: مضاعفة الرسوم الجمركية يزيد حدة الأزمة المالية والاجتماعية

الوكيل الإخباري - دخل لبنان اليوم منعطفا اقتصاديا واجتماعيا حرجا، مع رفع الحكومة اللبنانية قيمة الرسوم على البضائع المستوردة من 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد إلى 45 ألف ليرة دفعة واحدة، في وقت بلغ سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء صباح اليوم عتبة التسعين ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وافق بالأمس على اقتراح وزير المال يوسف خليل برفع الرسوم الجمركية لتأمين إيرادات إضافية للخزينة العامة لتغطية التقديمات المالية والاجتماعية الجديدة.



وأعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، اليوم، في حديث صحافي "أن رفع الرسوم الجمركية قياسا إلى سعر الدولار سيرفع أسعار السلع غير المستثناة بين 2.1% .



وأشار إلى أنّ الزيوت والحبوب معفاة من رفع الرسم الجمركي، الذي قد يرتفع مجددا مع ارتفاع سعر الدولار.