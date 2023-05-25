الخميس 25-05-2023
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الخميس، 25-05-2023 01:55 م

لتجنب التخلف عن السداد .. تركيا تطلب من البنوك شراء السندات الدولارية

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الوكيل الإخباري - طلب البنك المركزي التركي من بعض البنوك المحلية هذا الأسبوع التدخل وشراء سندات مقومة بالدولار، في ظل تراجع الإقبال عليها عقب إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن  المصادر القول إن المسؤولين استدعوا مسؤولي بعض البنوك، وطالبوهم بشراء سندات دولية ذات آجال استحقاق مختلفة في الأسواق الثانوية.

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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض، والحيلولة دون ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، وهو إجراء للحماية ضد مخاطر الائتمان المحتملة مثل التخلف عن السداد. ( الاقتصادية )


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