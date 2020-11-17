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الثلاثاء، 17-11-2020 12:48 م

لجنة أوبك+ تتوقع فائضا بواقع 1.5 مليون برميل نفط يوميا

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الوكيل الاخباري- أظهرت وثيقة للجنة "أوبك+" أنها تتوقع فائضا محتملا في إمدادات النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2021، بعدما كانت تتوقع في السابق فائضا مقداره 0.2 مليون برميل في اليوم.


وتأتي التوقعات الجديدة في ظل طلب على الخام أضعف من المتوقع، مع ارتفاع إمدادات المنتجين المستقلين، ويعد هذا التصور الأسوأ للجنة مجموعة "أوبك+".

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ورسمت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، عدة سيناريوهات لتطور سوق النفط، ووفقا للوثيقة فإن لجنة "أوبك+" تتوقع تراجع مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 21 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى النصف الأول من 2021.

 


فيما يتوقع انخفاض مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى نهاية الربع الأول من 2021.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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