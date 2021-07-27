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الثلاثاء، 27-07-2021 04:40 م

لجنة تعويضات الأمم المتحدة تدفع 600 مليون دولار لشركة نفط كويتية كتعويض عن غزو العراق

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الوكيل الإخباري- دفعت لجنة تابعة للأمم المتحدة 600 مليون دولار لشركة النفط الوطنية الكويتية، اليوم الثلاثاء، كتعويض عن غزو العراق واحتلاله للكويت قبل ثلاثة عقود.

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وقالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، إنها دفعت للحكومات والمنظمات الدولية حتى الآن 51.3 مليار دولار منذ الموافقة على 1.5 مليون مطالبة تتعلق بالغزو العراق للكويت.


ونجحت مؤسسة البترول الكويتية في المطالبة بمبلغ 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج النفط والمبيعات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بحقول النفط في البلاد خلال الغزو والاحتلال 1990-1991 الذي أدى إلى "حرب الخليج" بقيادة الولايات المتحدة.


وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 1991، خصص العراق نسبة مئوية من عائدات صادراته النفطية لصندوق التعويضات، كما أشارت اللجنة إلى أن هذه الحصة محددة حاليا عند 3%.


ووفقا لمعدل الدفع الحالي، من المتوقع أن يتم سداد القسط الأخير في غضون عام.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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