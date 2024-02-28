الأربعاء 28-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 28-02-2024 02:43 م

للإقتناء .. كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن ؟

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الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الليرة الذهبية بانواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الأربعاء مع استقرار سعر غرام الذهب .اضافة اعلان


حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 337 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 297 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
 
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 41.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم .

ووصل سعر اونصة الذهب اليوم الى نحو 2027 دولارا بالتداولات العالمية .

 




 

 


 

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