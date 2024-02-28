للإقتناء .. كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن ؟

الوكيل الإخباري-

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استقرت اسعار الليرة الذهبية بانواعها الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الأربعاء مع استقرار سعر غرام الذهب .حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 337 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 297 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من الأردنيين 41.5 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.8 دينارا للشراء منهم .ووصل سعر اونصة الذهب اليوم الى نحو 2027 دولارا بالتداولات العالمية .