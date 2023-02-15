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الأربعاء، 15-02-2023 11:34 ص

للباحثين عن الربح.. فرصة لا تعوض لشراء الليرة الإنجليزي والرشادي

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم الأربعاء، 300 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 263 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض أسعار الذهب عالميا انعكست على أسعارها محليا بانخفاض وصل إلى 50 قرشا للغرام الواحد، وسبب الانخفاض يعود إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي كانت إيجابية للدولار وسلبية للذهب.

وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 37.5 دينارا لجهة الشراء من المحلات و35.9 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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