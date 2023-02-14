الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

الزراعة: تحصين 52625 رأساً من الأبقار من الحمى القلاعية

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

بن غفير يصدر أمرا بمعاقبة الأسرى الفلسطينيين أثناء الاستحمام

الذهب عالمياً يصعد فجأة مع ترقب بيانات التضخم

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

طوارئ متوسطة في عمّان للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

بعد 198 ساعة من زلزال تركيا.. إنقاذ شقيقين من تحت الأنقاض

 
الثلاثاء، 14-02-2023 11:28 ص

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

imgid556975


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم الثلاثاء، 306 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 268 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن استقرار أسعار الذهب عالميا انعكس على استقرارها محليا لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، وسط حذر شديد من قبل المقبلين على الشراء أو البيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 38 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.4 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

إقرأ ايضا
000_324288M (1)

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يصعد فجأة مع ترقب بيانات التضخم

192742-fed-810x539

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

2210

أميركا تخطط لبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط

LYNXNPEB6Q0SB_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية

4 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

أخبار متعلقة
ليرة

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

ليرة 1

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

4 - Copy

بعد التسعيرة الثانية.. تعرّف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

1 - Copy

انخفاض أسعار الذهب 20 قرشا في السوق المحلية

1 - Copy

تعرّف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

3 - Copy

في التسعيرة الثانية.. انخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشا