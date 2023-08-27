الأحد 27-08-2023
الوكيل الاخباري

طعن عشريني في عمّان والأمن يضبط الفاعل

حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين

وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمايلة

الهواري: قرابة 72 % من الأردنيين لديهم تأمين صحي

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة

3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

انخفاض أسعار القمح والذرة عالمياً

العمل: 269 ألف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة وافدة في المملكة

تفاعل مع تعليق علاء مبارك على انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

العراق: تعاقدات مع مستشفيات في الأردن لإرسال حالات طارئة

 
الأحد، 27-08-2023 11:17 ص

رغم توقعات الاستمرار في رفع الفائدة الأسهم الأمريكية ترتفع

GettyImages-1207596507


الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الأسبوع، رغم تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي لا يزال مرتفعاً.اضافة اعلان


وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً، أفضل أسبوع له منذ يوليو الماضي، إذ ارتفع بنسبة 0.7%، ما يعادل 29 ‏نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 247.48 نقطة أو 0.7% إلى 34346.90 نقطة. 
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 126.67 نقطة أو 0.9% إلى 13590.65 نقطة.

وقال جيروم باول على هامش المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأميركي، إن معدل التضخم في لا يزال مرتفعًا للغاية وإن صناع السياسة على استعداد لرفع الفائدة مجدداً من أجل كبح الزيادة في الأسعار.

إقرأ ايضا
18890935_101

المركزي الأوروبي يُحذر من استمرار مخاطر التضخم في العالم

moved_LYNXMPEI710GU_L

الفيدرالي الأمريكي: انخفاض ودائع البنوك وارتفاع نشاط الإقراض خلال اسبوعين

w7QeDf08GmdMIL2tKFgBkmlAUpYrPJhlFkMJCfA6

الانجليزي والرشادي .. سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الأحد

iStock-623194968-720x479-1

انخفاض أسعار القمح والذرة عالمياً

shutterstock_21541958651

دراسة: ديون العالم المرتفعة ستظل على حالها لفترة أطول

00

تطبيق على الهواتف الذكية لأثرى أثرياء العالم حصراً.. ماذا يقدم؟

أخبار متعلقة
334-800x549

مبيعات التجزئة البريطانية بأدنى مستوى في 11 شهرا

LYNXMPEB0P0G3_L

قوة الدولار تهبط بالذهب وترقب لبيانات التضخم الأمريكية

LYNXNPED8J0CJ_L

الفيدرالي الأمريكي يعلن عن توقعاته لموعد خفض الفائدة

1

الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار

45

أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية

720231913393330374281

بعد أن تم رفع الفائدة في الأردن.. تعرّف على أسعار فائدة البنك المركزي الجديدة