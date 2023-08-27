رغم توقعات الاستمرار في رفع الفائدة الأسهم الأمريكية ترتفع

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ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الأسبوع، رغم تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي لا يزال مرتفعاً.وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً، أفضل أسبوع له منذ يوليو الماضي، إذ ارتفع بنسبة 0.7%، ما يعادل 29 ‏نقطة.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 247.48 نقطة أو 0.7% إلى 34346.90 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 126.67 نقطة أو 0.9% إلى 13590.65 نقطة.وقال جيروم باول على هامش المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأميركي، إن معدل التضخم في لا يزال مرتفعًا للغاية وإن صناع السياسة على استعداد لرفع الفائدة مجدداً من أجل كبح الزيادة في الأسعار.