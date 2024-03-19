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الثلاثاء، 19-03-2024 02:40 م

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 352 ديناراً، فيما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 311 ديناراً في الأردن اليوم الثلاثاء وفقاً لما أفاد به سليم ديب، أمين السر العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبا اليوم عند سعر 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم 


 




 

 


 

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