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السبت، 09-03-2024 11:23 ص

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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ارتفع سعر الليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية من عيار 21 في الأردن بعد الارتفاع الكبير الذي ما زالت تشهده أسعار الذهب في الأردن .

وبلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات اليوم السبت 355 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 314 دينارا وهو الأعلى تاريخياً وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

 

وبين ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير"، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

واوضح ديب أن السبب في هذا الارتفاع التاريخي الذي تشهده أسعار الذهب يعود الى احتمالات خفض الفائدة على الدولار .

واشار ان الاونصة سجلت سعرا قياسيا حيث اقفلت الأسواق عند سعر 2178 دولار في التداولات العالمية . 

واضاف بأن بعض البنوك  تتوقع وصول الأونصة الى2200 دولار خلال الربع الأول من هذا العام . 

وارتفع سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم 30 قرشا ليسجل سعر 43.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارا للشراء منهم ويعتبر هذا الارتفاع الرابع الذي تشهده اسعار الذهب محليا خلال فترة زمنية قصيرة .

 




 

 


 

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