مؤشر البورصة يكسر حاجز 2300 نقطة للمرة الأولى منذ 2011

الوكيل الإخباري -

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سجلت بورصة عمان إرتفعا قياسيا في الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم الاحد إلى (2340.4) نقطة وذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2011.ووفقا لأرقام التداول بلغت نسبة الارتفاع (2.42%) بحجم تداول إجمالي (10.1) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (3.7) مليون سهم، نفذت من خلال (3,618) عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها (87) شركة مع إغلاقاتها السابق، فقد أظهرت (39) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و (27) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.