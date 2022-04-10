مؤشر البورصة يكسر حاجز 2300 نقطة للمرة الأولى منذ 2011

الوكيل الإخباري -
سجلت بورصة عمان إرتفعا قياسيا في الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم الاحد إلى (2340.4) نقطة وذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2011. اضافة اعلان
ووفقا لأرقام التداول بلغت نسبة الارتفاع (2.42%) بحجم تداول إجمالي (10.1) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (3.7) مليون سهم، نفذت من خلال (3,618) عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها (87) شركة مع إغلاقاتها السابق، فقد أظهرت (39) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و (27) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.