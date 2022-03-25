بورصة قطر: 3.5 مليار دولار مكاسب الأسهم في أسبوع

الوكيل الإخباري - أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع المنتهي على ارتفاع كبير، وحققت مكاسب بقيمة 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار).

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وذكر تقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم الجمعة، عن بورصة قطر، أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة، أقفلت في نهاية التداولات الأسبوعية أمس عند 770 مليار ريال، ارتفاعا من 757 مليار ريال خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبنسبة نمو بلغت 1.6 بالمئة.



وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات الأسهم خلال الأسبوع، بلغت 4.1 مليار ريال، من خلال تداول 1.1 مليون سهم، وتنفيذ أكثر من 91 ألف صفقة.



وقال التقرير إن المؤشر العام لبورصة قطر، سجل ارتفاعا بنسبة 1.75 بالمئة وبمقدار 234 نقطة، ليغلق عند 13631 نقطة، مقارنة بإغلاقه خلال الأسبوع قبل الماضي.

بترا