ابو عاقولة: البضائع المستوردة من اوكرانيا للأردن شحنت قبل الازمة ولم تتأثر

الوكيل الإخباري - قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، إن مستوردات الأردن من أوكرانيا خلال ذروة الأزمة الروسية الاوكرانية لم تتأثر بسبب أن أغلب البضائع كانت قد شُحنت أو أنها خرجت من الموانئ الاوكرانية.

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وبيّن ابو عاقولة لـ " الوكيل الإخباري" أن بعض التأخير البسيط حصل خلال عمليات الشحن، إلا أنه لم يؤثر على جدول وحركة البواخر التجارية.

وأكد على أن حركة نقل البضائع من الأردن إلى أوكرانيا وبالعكس يسير الآن بشكل معتاد وطبيعي دون وجود أي معوقات.



ويستورد الأردن من أوكرانيا عدة مواد أبرزها مواد غذائية مثل القمح والزيوت النباتية والحبوب وغيرها.



وتراجعت حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا بعد تراجع القوات الروسية عن خط التماس، وتأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يريد حربا سببها أوكرانيا.



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