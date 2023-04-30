ما هو أمر وقف الخسارة stop loss ؟ (طوق النجاة في عالم التداول)

الوكيل الإخباري - مع وجود العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشراء أو بيع سهم ما، فمن السهل نسيان أو تجاهل بعض التفاصيل المهمة. و قد يكون أمر وقف الخسارة أحد هذه التفاصيل.



عند استخدامه على الوجه المناسب، يمكن لأمر وقف الخسارة أن يحدث فرقًا كبيرًا. ويمكن للجميع تقريبًا الاستفادة من هذه الأداة.



ما هو أمر وقف الخسارة؟

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أمر وقف الخسارة هو خاصية تقدمها منصات التداول الحديثة مثل mt5 لشراء أو بيع سهم معين بشكل أوتوماتيكي بمجرد وصول سهم الشركة إلى سعر معين. تم تصميم أمر وقف الخسارة للحد من خسارة المستثمر بينما لا يزال في منطقة الأمان. على سبيل المثال، تعيين أمر إيقاف الخسارة عندما ينخفض سعر السهم بنسبة 10% عن سعر شراء السهم. في هذه الحالة ستتوقف خسائرك في أسوأ الأحوال عند نسبة 10٪.



لنفترض أنك اشتريت سهم مايكروسوفت للتو على منصة mt5 بسعر 20 دولارًا للسهم الواحد. بعد شراء السهم مباشرة، تحدد أمر إيقاف خسارة بقيمة 18 دولارًا. إذا انخفض السهم إلى أقل من 18 دولارًا، فسيتم بيع أسهمك بسعر السوق السائد.

مزايا أمر وقف الخسارة



من أهم مزايا أمر وقف الخسارة هو كونه مجانيا. و تقتصر التكلفة على عمولة تنفيذ أمر البيع المعتادة بمجرد الوصول إلى سعر وقف الخسارة وبيع السهم. و افضل مثال واقعي يمكن مقارنة أمر وقف الخسارة به هو بوليصة تأمين مجانية.



إضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بأوامر وقف الخسارة، لا يتعين عليك مراقبة كيفية أداء السهم يوميًا. هذه الراحة مفيدة بشكل خاص عندما تكون في إجازة أو في موقف يمنعك من مراقبة محفظة استثماراتك لفترة طويلة.



تساعد أوامر وقف الخسارة أيضًا في عزل عملية صنع القرار عن التأثيرات العاطفية. حيث يميل المستثمرون إلى "الوقوع في حب" الأسهم. على سبيل المثال، قد يميلون للاعتقاد أن كل الأسهم تتعافى وتعود لمستويات أعلى إذا منحت الوقت الكافي. لكن في الواقع، قد يتسبب هذا التأخير في زيادة الخسائر فقط.





كمستثمر، يجب أن تكون قادرًا على تحديد سبب امتلاكك للسهم. بالتأكيد ستكون معايير المستثمر في أسهم الأرباح مختلفة عن معايير مستثمر أسهم النمو، التي بدورها ستكون مختلفة عن معايير المتداول النشط أو اليومي. بغض النظر عن الاستراتيجية، لن تنجح الاستراتيجية إلا إذا التزمت بها. لذلك، إذا كنت تميل للشراء والاحتفاظ على المدى الطويل، فإن أوامر وقف الخسارة الخاصة بك ستكون عديمة الفائدة.



في النهاية، إذا كنت ستصبح مستثمرًا ناجحًا، عليك أن تكون واثقًا من استراتيجيتك. و تلتزم بها. و لا تتعدى أوامر وقف الخسارة كونها أدوات تساعدك على البقاء على المسار الصحيح وتمنع عواطفك من التأثير على قراراتك.



و لكن في نهاية الأمر أوامر وقف الخسارة ليست وسيلة لكسب المال في سوق الأسهم؛ لا يزال يتعين عليك اتخاذ قرارات الاستثمارية بنفسك. و إلا ، فإنك معرض لتحصيل نفس القدر من الخسائر التي كنت ستتلقاها بدون مساعدة أوامر وقف الخسارة (فقط بمعدل أبطأ بكثير).





استعمال أوامر وقف الخسارة لحماية الأرباح المحصلة



إضافة لكون أوامر وقف الخسارة الطريقة المثلي لمنع الخسائر. تستخده هذه الأداة ايضا لحماية الأرباح المحصلة. ما يعرف بأمر "وقف الخسارة المتحرك" يسمح لك بحماية أرباحك عن طريق تحديد وقف الخسارة المتحرك إما بالنقاط أو بالنسب المئوية. ثم يتتبع أمر الإيقاف السعر في أثناء تحركه لأعلى لأوامر البيع، أو لأسفل لأوامر الشراء.



بالعودة لمثال مايكروسوفت، لنفترض أنك عينت أمر إيقاف متحرك بنسبة 10 ٪ أقل من السعر الحالي، وارتفع السهم إلى 30 دولارًا في غضون شهر. عندئذٍ يتم تثبيت أمر الإيقاف المتحرك عند 27 دولارًا للسهم (30 دولارًا - (10٪ × 30 دولارًا) = 27 دولارًا). لأن هذا هو أسوأ سعر يمكن أن تتلقاه، حتى لو انخفض السهم بشكل غير متوقع، فلن تكون في المنطقة الحمراء. بالطبع. و لكن عليك ألا تنسى أن أمر وقف الخسارة لا يزال أمرًا في السوق - فهو ببساطة يظل خامدًا ولا يتم تنشيطه إلا عند الوصول إلى السعر المحدد. لذلك، قد يكون السعر الذي تتداوله عملية البيع فعليًا مختلفًا قليلاً عن سعر المحدد.



عيوب أوامر وقف الخسارة

العيب الرئيس هو أن التقلبات قصيرة المدى في سعر السهم يمكن أن تنشط سعر الإيقاف. المفتاح هو اختيار نسبة وقف الخسارة التي تسمح للسهم بالتذبذب من يوم لآخر، مع منع أكبر قدر ممكن من مخاطر الهبوط. لهذا من الأفضل تجنب وضع أمر وقف خسارة بنسبة 5٪ لسهم له تاريخ من التقلبات بنسبة 10٪ أو أكثر في الأسبوع.





لا توجد قواعد ثابتة تحدد المستوى الذي يجب أن توضع فيه أوامر وقف الخسارة؛ بل يعتمد ذلك كليا على أسلوب الاستثمار الفردي الخاص بك. قد يستخدم المتداول النشط مستوى 5٪، بينما قد يختار المستثمر طويل الأجل 15٪ أو أكثر.





تستفيد جميع أنماط الاستثمار تقريبًا من هذه الأداة ، سواء كان ذلك للتقليل من الخسائر أو حماية الارباح. في كل الأحوال أمر وقف الخسارة هو بوليصة تأمين التي تحمي استثماراتك في سوق التداول. ستتمنى ألا تستخدمه أبدا، ولكن من الجيد أن تعرف أن لديك الحماية إذا احتجت إليها.