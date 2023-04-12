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الأربعاء، 12-04-2023 11:21 ص

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي

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الوكيل الإخباري- تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، لشهر يناير من العام الجاري.

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وسجل المؤشر 58.2 نقطة في نمو متتال منذ سبتمبر 2020، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي رغم التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتزايد حالات عدم اليقين دوليا، وفق واس.

وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات، مدفوعا بالتحسن في أهم بنود المؤشر التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة يعكس الثقة والتفاؤل بين المستثمرين وأصحاب الشركات، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلا للسوق.

 

روسيا اليوم

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