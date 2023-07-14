السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

 
الجمعة، 14-07-2023 10:34 م

مجلس الطاقة العالمي: لم نتجاوز خطر تغيّر المناخ

55555555555


الوكيل الاخباري -  قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، أنجيلا ويلكينسون، إن المجلس يعمل جنباً إلى جنب مع الرئيس المعيّن لـ"كوب28" سلطان الجابر لتوحيد محادثات الطاقة العالمية من أجل وضع جدول أعمال فعلي من شأنه أن يبني الزخم للمشاركة في "كوب 28"، وما بعده.

اضافة اعلان


وأشارت ويلكينسون إلى أن التركيز خلال حدث هذا العام ينبغي ألَّا ينصب على مجرد تخفيف الانبعاثات، ولكن أيضاً على التكيُّف، لأنه وفقاً لها، تنمُّ جميع الإشارات عن أن العالم سيتجاوز العتبة المناخية الأساسية، وهي 1.5 درجة مئوية، ولا بدَّ أن يستعد العالم للتداعيات.


وشددت على أهمية الشفافية فيما يتعلق بهذا الأمر وعلى قول الأمور كما هي، وفق حديثها لشبكة سي إن إن الإخبارية.


وأضافت ويلكينسون، أن المهم هو أن يستمر العالم في بناء الزخم فيما يتعلق بالتحول للطاقة النظيفة.


وأعلن الرئيس المعيَّن لمؤتمر "كوب 28"، الإماراتي سلطان الجابر خطة طموحة تهدف إلى تجنُّب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض أكثر من 1.5 درجة مئوية.
و"كوب 28"، أو مؤتمر الأطراف، حدث سنوي معنِيٌّ بمكافحة ظاهرة تغير المناخ، ويُقام المؤتمر في دبي بنهاية هذا العام.

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_0d2dcd2cc01fd9c7d90b2ed14e88e4b1

قطر: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.5 %

64b2adf44236042acf771bbb

الهند تتفق مع الإمارات على تسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار

4

فرصة استثمارية لإنشاء مركز مؤتمرات ومعارض بالعقبة

5

بيان صادر عن شركة الكهرباء الوطنية

4

إدراج "مشروع التخزين المبرد" على منصة استثمر في الأردن

1111111111111111111

العراق: الاحتياطات من العملة الأجنبية نحو 113 مليار دولار

أخبار متعلقة
Screenshot 2023-07-11 165459

دبي من أسرع مدن العالم نمواً