مجلس الطاقة العالمي: لم نتجاوز خطر تغيّر المناخ

الوكيل الاخباري - قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، أنجيلا ويلكينسون، إن المجلس يعمل جنباً إلى جنب مع الرئيس المعيّن لـ"كوب28" سلطان الجابر لتوحيد محادثات الطاقة العالمية من أجل وضع جدول أعمال فعلي من شأنه أن يبني الزخم للمشاركة في "كوب 28"، وما بعده.

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وأشارت ويلكينسون إلى أن التركيز خلال حدث هذا العام ينبغي ألَّا ينصب على مجرد تخفيف الانبعاثات، ولكن أيضاً على التكيُّف، لأنه وفقاً لها، تنمُّ جميع الإشارات عن أن العالم سيتجاوز العتبة المناخية الأساسية، وهي 1.5 درجة مئوية، ولا بدَّ أن يستعد العالم للتداعيات.



وشددت على أهمية الشفافية فيما يتعلق بهذا الأمر وعلى قول الأمور كما هي، وفق حديثها لشبكة سي إن إن الإخبارية.



وأضافت ويلكينسون، أن المهم هو أن يستمر العالم في بناء الزخم فيما يتعلق بالتحول للطاقة النظيفة.



وأعلن الرئيس المعيَّن لمؤتمر "كوب 28"، الإماراتي سلطان الجابر خطة طموحة تهدف إلى تجنُّب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض أكثر من 1.5 درجة مئوية.

و"كوب 28"، أو مؤتمر الأطراف، حدث سنوي معنِيٌّ بمكافحة ظاهرة تغير المناخ، ويُقام المؤتمر في دبي بنهاية هذا العام.