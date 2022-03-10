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الخميس، 10-03-2022 11:10 م

مجموعة السبع تدعو الدول المنتجة للغاز والنفط إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها

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الوكيل الاخباري - دعت مجموعة السبع الخميس الدول المنتجة للغاز والنفط إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الشح المتصلة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

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وجاء في إعلان مشترك لوزراء الطاقة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع طارئ عقدوه عبر الفيديو خصّص لملف أوكرانيا أن الحرب الروسية في أوكرانيا "لها تأثيرات قوية على أسواق الطاقة العالمية"، خصوصا "زيادات كبيرة" في أسعار النفط والغاز والفحم.


وأبدى وزراء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا "قلقهم البالغ" إزاء "الأعباء التي يشكّلها ذلك على الأسر وتحديدا الأسر المحدودة الدخل والشركات والصناعة خصوصا في البلدان الأوروبية".


وشدد الوزراء على أنهم "يدركون أن ارتفاع الأسعار سيكون تأثيره أشد في البلدان النامية المستوردة للطاقة والتي باتت مواردها المالية مستنفدة".


ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، يثير التدخّل العسكري لموسكو قلقا في الأسواق العالمية، وقد انعكس ارتفاعا في أسعار النفط والغاز، علما بأن روسيا تعد منتجا أساسيا على هذا الصعيد.


وأكدت مجموعة السبع التي ترأسها ألمانيا هذا العام أن الوزراء "توافقوا على متابعة تطوّر الأوضاع عن كثب بغية اتّخاذ مزيد من التدابير المتضافرة إذا لزم الأمر، بالتعاون خصوصا مع إندونيسيا التي ترأس مجموعة العشرين".


وشدّد المجتمعون على "ضرورة النظر في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الغاز".


ودعوا الدول المنتجة للنفط والغاز إلى "التحرّك بمسؤولية وتقييم قدراتها على صعيد تسليم كميات أكبر للأسواق العالمية، تحديدا في حال لم يكن الإنتاج قد بلغ قدرته القصوى".


في هذا الصدد يعد الدور الذي يتعين على منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" أن تؤديه "أساسيا"، علما بأنها ترفض في الوقت الراهن زيادة إنتاجها لتخفيف الضغط عن الأسواق.

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