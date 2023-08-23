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الأربعاء، 23-08-2023 01:59 م

محللون يحذرون: ترقبوا ارتفاع أسعار البصل في العالم

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الوكيل الإخباري - يترقب المحللون التداعيات المحتملة لفرض الهند ضريبة تصدير بنسبة 40% على البصل.

وتم الإعلان عن الضريبة الجديدة لضمان توافر المنتج في الهند وتهدئة أزمة التضخم.

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ارتفعت أسعار التجزئة للبصل في الهند بنحو 20% على أساس سنوي، حيث بلغ متوسطها حوالي 30.72 روبية هندية (37 سنتًا) للكيلوغرام الواحد، مقارنة بـ 20.44 روبية في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مدير الأبحاث في "CRISIL Market Intelligence and Analytics" بوشان شارما، إن هطول الأمطار الغزيرة في شهر يوليو 2023 في المناطق الإنتاج الرئيسية في ماهاراشترا وكارناتاكا أدى إلى إتلاف محاصيل البصل المخزنة.
وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والحبوب.

وكانت أسعار الطماطم في الهند ارتفعت في بأكثر من 300% بسبب سوء الأحوال الجوية، كما حظرت الحكومة الهندية صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي في محاولة لضمان الإمدادات المحلية الكافية.

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