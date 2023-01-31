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الثلاثاء، 31-01-2023 11:33 ص

مخاسر الذهب عالمياً تتسع بسبب ترقب قرار الفائدة

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الوكيل الإخباري - اتسعت خسائر الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم حالة الضعف التي يشهدها الدولار وسط ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال اليوم وغدا الأربعاء.

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وحتى الآن تتوقع الأسواق اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارا بزيادة أسعار الفائدة في حدود 25 نقطة أساس بعد الزيادة الأخيرة التي جاءت بواقع 50 نقطة أساس وسط توقعات باستمرار تباطؤ تشديد الفيدرالي.

وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 10 دولارات أو ما يعادل 0.55% نزولا إلى مستويات قرب الـ 1910 دولار للاوقية.


بينما انخفضت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي في حدود 9 دولارات أو ما يعادل 0.5% نزولا إلى مستويات قرب الـ 1915 دولار للاوقية. ( investing )

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