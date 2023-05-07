مخاوف الذكاء الاصطناعي تتزايد في العالم

الوكيل الإخباري - في ظل المخاوف من فقدان الوظائف في صناعات جديدة بسبب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعقدة مثل خدمة شات جي بي تي، قالت شركة التكنولوجيا والكمبيوتر الأمريكية آي بي إم، إنها تريد تقليل عدد الموظفين التي تعينهم للقيام بوظائف معينة لأنه يمكن استخدام تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للقيام بتلك الوظائف.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية أرفيند كريشنا إنه يمكن الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحل محل ثلث وظائف إدارة الموارد البشرية على سبيل المثال خلال خمسة أعوام.



وأظهرت دراسات وأبحاث سابقة أن مهنا محددة أكثر عرضة للتغييرات المهمة خلال الأعوام المقبلة مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للقيام ببعض الأعمال التي كان يؤديها بشر في السابق.



وتهدد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصحاب بعض المهن المرتبطة بكتابة نصوص مثل المبرمجين والمترجمين، في حين يمكن القيام بنحو نصف وظائف المحاسبات باستخدام هذه التكنولوجيا بصورة أسرع وأدق بحسب دراسة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية. الاقتصادية