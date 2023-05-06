تشات جي بي تي يوجّه المستثمرين إلى الأسهم الأكثر ربحية

الوكيل الإخباري - تفوقت مجموعة من الأسهم التي اختارها روبوت المحادثة الشهير تشات جي بي تي المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على بعض الصناديق الاستثمارية الأكثر شعبية في المملكة المتحدة.

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وفقاً لتجربة أجراها موقع فايندر دوت كوم للمقارنة المالية، فإن هناك محفظة ارتفعت من 38 سهماً بنسبة 4.9 %، بينما سجلت 10 صناديق استثمار رائدة متوسط خسارة بنسبة 0.8 % خلال الفترة بين 6 آذار و28 نيسان.



قال جون أوستلر، الرئيس التنفيذي لشركة فايندر، في بيان صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري لن يمر وقت طويل حتى تحاول أعداد كبيرة من المستهلكين استخدام (تشات جي بي تي) لتحقيق مكاسب مالية.



خلال فترة الأسابيع الثمانية نفسها، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500، الذي يتتبع أكثر 500 شركة قيمة في الولايات المتحدة، بنسبة 3 % بينما ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوروبي بنسبة 0.5 % خلال الفترة ذاتها. وكالات