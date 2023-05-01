تقرير: 14 مليون وظيفة ستختفي عالمياً خلال 5 أعوام

الوكيل الإخباري -
حذر تقرير اقتصادي حديث من اضطرابات هائلة بسوق العمل العالمية على مدار الأعوام الخمس المقبلة؛ جرَاء تباطؤ الاقتصاد، وتعزيز الشركات الاعتماد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ما سيؤدي الى اختفاء 14 مليون وظيفة خلال 5 أعوام .اضافة اعلان
ويستند التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس على استطلاع للرأي، شاركت فيه أكثر من 800 شركة.
وبين المنتدى الاقتصادي العالمي -الذي يستضيف تجمعا لأبرز قادة العالم في منتجع دافوس بسويسرا سنويا- توقّع أرباب العمل توفير 69 مليون وظيفة جديدة بحلول 2027 وإلغاء 83 مليون وظيفة، وسيؤدي ذلك إلى خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة؛ أي ما يعادل 2 % من العمالة الحالية.
وبين ان هناك العديد من العوامل التي تزيد من اضطراب سوق العمل خلال تلك الفترة، فمن ناحية سيساعد التحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة في توفير العديد من فرص العمل، لكن على الجانب الآخر سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى خسائر ضخمة في الوظائف.
وبحسب "سي إن إن" ستحتاج الشركات إلى عمال جدد لمساعدتها في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها، ومن المتوقع أن ينمو توظيف محللي البيانات والعلماء واختصاصيي التعلم الآلي وخبراء الأمن السيبراني بنسبة 30 % في المتوسط بحلول عام 2027 وفقا لمنتدى دافوس.
في الوقت نفسه فإن انتشار الذكاء الاصطناعي سيعرّض العديد من الوظائف للخطر؛ إذ ستحل الروبوتات محل البشر في الكثير من الحالات، وتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تخسر وظائف حفظ السجلات والوظائف الإدارية نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027، ومن المتوقع أن تشهد وظائف إدخال البيانات والسكرتارية التنفيذية أكبر الخسائر.
وقلص التقرير من تقديرات استخدام التقنيات الحديثة في مهام العمل خلال المستقبل، فبينما كان أصحاب العمل يتوقعون أن 74 % من المهام ستجرى رقمنتها بحلول 2025، فإنهم يتوقعون الآن أن تصل نسبة هذه المهام إلى 42 % بحلول 2027.
وبين التقرير أن الشركات تعيد التفكير في المهارات المطلوبة في موظفيها، إذ أصبحت تقدر بشكل أكبر "القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة عن البرمجة". ( الاقتصادية
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