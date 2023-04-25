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الثلاثاء، 25-04-2023 06:44 ص

مخاوف رفع الفائدة تهبط بأسعار النفط عالمياً

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة الثلاثاء متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية في الوقت الذي يُقيّم فيه المستثمرون الطلب القوي على السفر خلال فترة العطلة في الصين الذي قد يدعم الطلب على الوقود مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي.

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وتشير حجوزات السفر إلى الخارج في الصين خلال عطلة عيد العمال إلى استمرار تعافي حركة السفر إلى الدول الآسيوية. إلا أن الأعداد ما زالت بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة مع ارتفاع تكلفة الرحلات الطويلة وعدم وجود العدد الكافي منها.


لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من احتمال أن ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.


ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو.


تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 82.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0252 بتوقيت غرينتش بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات ليسجل 78.69 دولار للبرميل.

 

سكاي نيوز


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