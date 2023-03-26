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مديرة صندوق النقد الدولي: المخاطر تزيد على الاستقرار المالي العالمي

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الأحد، 26-03-2023 09:10 ص

مديرة صندوق النقد الدولي: المخاطر تزيد على الاستقرار المالي العالمي

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الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في كلمة ألقتها في بكين اليوم الأحد إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي العالمي قد تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.اضافة اعلان


وأكدت جورجيفا على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 % بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 % ، وستظل التوقعات ضعيفة إجمالا. ( الاقتصادية )

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