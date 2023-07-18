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الثلاثاء، 18-07-2023 09:29 ص

مركز طبي متعدد الاستخدامات.. فرصة استثمارية أردنية

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الوكيل الإخباري - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروع مركز طبي متعدد الاستخدامات، بحجم استثمار متوقع يبلغ 31 مليون دولار أميركي، وبمعدل عائد داخلي متوقع يصل إلى نحو 15.8 بالمئة، كفرصة استثمارية في المملكة.

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واقترحت المنصة أن ينشأ المشروع على قطعة أرض استراتيجية تقع بالقرب من التجمع الطبي الحالي في جبل عمّان، بين الدوارين الثالث والرابع والمنحدر نحو وادي عبدون.


وبحسب المنصة؛ سيتم تخصيص قطعة الأرض للمستثمرين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، الراغبين في إنشاء منشآت صحية في هذا المكان، مقترحة خيارات الاستثمار الممكنة في المجال، ومنها مستشفى أو مركز علاج للمسنين، أو لطب العظام، أو مركز تأهيل طبي، أو لجراحات التجميل، أو لغسيل الكلى، أو العلاج الكيميائي والإشعاعي، أو عيادات متخصصة، أو معهد للصحة النفسية، أو طب القلب التداخلي.


وبينت أنه سيتم تطوير الأرض من شركة رؤية عمان ثم تقسيمها وبيعها بناءً على خطة رئيسية وبرنامج تطوير واضح يتم إعداده وتنظيمه من قبل الشركة، التي تعمل كمطور رئيسي ومدير للأصول لأكثر من 5000 قطعة أرض وعقار تابعة لأمانة عمّان.


وتهدف شركة رؤية عمان إلى تسهيل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الأصول الاستراتيجية التي ستلبي حاجات السوق والمستثمرين على حد سواء.
وأوضحت أن استخدام الأرض سيكون ضمن أربع مناطق تطوير تغطي 54 بالمئة من مساحة الأراضي بالكامل، والنسبة المتبقية، هي المساحة الإجمالية المجمعة للمساحات المفتوحة، والمناطق الخضراء، ومواقف السيارات.


وحول مميزات الموقع؛ أشارت إلى أن قطعة الأرض تقع بالقرب من مركز الخالدي الطبي في جبل عمّان، حيث تبعد قطعة الأرض نحو 350 متراً عن المركز، وتبلغ مساحتها قرابة 17270 مترًا مربعًا، وتقع بجوار مشروع حافلات التردد السريع، ولا توجد قيود تنظيمية على الموقع؛ مما يوفر فرصة للمستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع.


وبينت أن الموقع مصنف على أنه منطقة خاصة، مع إمكانية تصنيفه موقعًا طبيًا أو تجاريًا.


ويبعد الموقع نحو 1.2 كيلومتر عن الدوار الثالث، و 0.5 كيلومتر عن الدوار الرابع، ونحو كيلومتر واحد عن دوار عبدون، ونحو كيلومترين عن منطقة العبدلي.

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