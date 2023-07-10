الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: تدريس التربية الإعلامية في المدارس العام المقبل

البدء بالتشغيل التجاري لمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي في نهاية 2025

تطبيق ثريدز يحقق رقماً قياسياً جديداً في 5 أيام

بتوجيهات ملكية... طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية

17 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الأردن والجزائر

تعرّف على تفاصيل الموجة الحارة التي تتأثر بها المملكة يوم الأربعاء

الدفاع المدني يحذر من موجة الحر

لماذا تم اختيار العبداللات للغناء منفردا بحفل لوحده في مهرجان جرش ؟

تفاصيل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

خسائر شركة الكهرباء الوطنية زادت 75 % العام الماضي

 
الإثنين، 10-07-2023 06:30 م

منتدى أعمال أردني ياباني لبحث الفرص الاستثمارية يعقد الأربعاء

64ac22aaaf2f2


الوكيل الإخباري - ينظم منتدى الاستراتيجيات الأردني وبالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، الأربعاء، "منتدى الأعمال الأردني الياباني"، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لاسيما الصناعية والتجارية.

اضافة اعلان


وينعقد المنتدى استكمالاً للجهود الملكية السامية، والتي تمثلت بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين لليابان في نيسان الماضي، وبهدف إبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الأردن، وقدرة المستثمرين في المملكة في الوصول إلى أبرز التجمعات الاستهلاكية في العالم لارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية لاسيما السوق الأميركية والأوروبية.


ويلتئم المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات المتخصصة (إنتاج وإدامة)، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في طوكيو، وبحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من كبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال من كلا البلدين.


ويبحث المنتدى، الذي يستمر ليومين، سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وإقامة المشروعات المشتركة والتعاون التجاري، فيما يستعرض المشاركون أهم الفرص الاستثماريّة والتصديرية في القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.


إقرأ ايضا
image

17 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الأردن والجزائر

415597_36_1688981335

الأعلى تاريخيا .. التضخم في مصر يقفز إلى 41%

64abe2b44c59b7125a0d8328

الكرملين: تراجع سعر الروبل لا يهدد الأمن المالي في روسيا

الجنيه-الاسترليني

صعود الجنيه الإسترليني فوق حاجز الـ1.28 دولار

r

وفد اقتصادي يزور فلسطين لتعزيز التجارة والاستثمار

سعر-المحروقات

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

أخبار متعلقة
646aaaa6776f3fd0296d3b25cfa4163f

مشروع لنقل الغاز الى عمّان والزرقاء عبر شبكة أنابيب

1688568587371

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

1688396603979

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

72023221133109675030

بيان من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة بالأردن

0L5A1502 - Copy

776 مليون يورو استثمرها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في الأردن خلال 6 أعوام

خ

ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 39.046 مليار دينار حتى نهاية آذار 2023