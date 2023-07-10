منتدى أعمال أردني ياباني لبحث الفرص الاستثمارية يعقد الأربعاء

الوكيل الإخباري - ينظم منتدى الاستراتيجيات الأردني وبالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، الأربعاء، "منتدى الأعمال الأردني الياباني"، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لاسيما الصناعية والتجارية.

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وينعقد المنتدى استكمالاً للجهود الملكية السامية، والتي تمثلت بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين لليابان في نيسان الماضي، وبهدف إبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في الأردن، وقدرة المستثمرين في المملكة في الوصول إلى أبرز التجمعات الاستهلاكية في العالم لارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية لاسيما السوق الأميركية والأوروبية.



ويلتئم المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات المتخصصة (إنتاج وإدامة)، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في طوكيو، وبحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من كبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال من كلا البلدين.



ويبحث المنتدى، الذي يستمر ليومين، سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وإقامة المشروعات المشتركة والتعاون التجاري، فيما يستعرض المشاركون أهم الفرص الاستثماريّة والتصديرية في القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.

