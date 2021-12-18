مصرف الإمارات المركزي يمدد خطة الدعم الاقتصادي لستة أشهر

الوكيل الإخباري-أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم السبت عن تمديد العمل بالإجراءات التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لدعم استمرار عملية تعافي اقتصاد البلاد من تبعات انتشار جائحة كورونا حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022.

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ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع عقده خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، هذا الاسبوع مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الإمارات لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي.



وسيتم بموجب هذا الإعلان تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة باحتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر أخرى.



وقال المصرف في بيان له، إن كافة البنوك العاملة في الدولة ستستفيد من هذه الإجراءات لدعم التعافي المتوازن والمستدام. وستساعد الخطة البنوك على تقديم مساعدة مؤقتة للشركات والأفراد الذين تأثروا بجائحة كورونا وستعمل على تسهيل منح قروض إضافية من خلال السيولة المتوفرة لديها.

بي بي سي