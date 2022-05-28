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مصر: الصادرات الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن هذا العام

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السبت، 28-05-2022 02:09 م

مصر: الصادرات الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن هذا العام

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الوكيل الاخباري- كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاث ملايين طن هذا العام.

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وأوضح السيد القصير أن صادرات مصر الزراعية هذا العام تجاوزت 3 ملايين طن حتى الآن، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022، حيث بلغت 3 ملايين و 115 الفا و 312 طنا من المنتجات الزراعية".

وأعرب القصير عن شكره للمصدرين المصريين، مشيدا بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج.

كما لفت إلى أنه يتم تصدير المحاصيل الزراعية الفائضة عن احتياجات السوق ، وذلك بغرض جلب العملة الأجنبية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطا، والبصل الطازج، والطماطم الطازجة، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجافة، والثوم، والبطيخ، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و359 ألفا و292 طنا، بالإضافة إلى تصدير 681 ألفا و734 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألفا و589 طنا من البصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 67 ألفا و897 طنا، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفا و 813 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الفا و137 طنا، وتحصلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 الفا و425 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 الفا و 726 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.

 

روسيا اليوم

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