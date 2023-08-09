مصر تدخل عالم صناعة السيارات الكهربائية وتعلن موعد الإطلاق

الوكيل الإخباري - كشف رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة بجامعة عين شمس المصرية محمد عبد العزيز، عن تفاصيل توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع.

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وأوضح أن كلية الهندسة جامعة عين شمس تنظم مسابقة "رالي" في الموسم الخامس على التوالي، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي.



وأضاف "عبدالعزيز" أن الهدف من المسابقة هو تجهيز كوادر مصرية تعمل في مجال السيارات الكهربائية من تصميم وتصنيع وصيانة، تمهيدًا لدخولها إلى السوق المصرية، كما أشار إلى أنه تم إعداد أكثر من 3 آلاف كادر خريج من كليات الهندسة المختلفة.



وأكد رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس أنه تم الاحتفال، أمس، بتوقيع عقدين لشركتين مصريتين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف نقل التكنولوجيا، وستدخل الكوادر التي تم إعدادها في هذا المشروع من خلال مسابقة رالي.



وشهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع مع شركات من القطاع الخاص.

