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الإثنين، 25-09-2023 12:26 م

مصر تطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، عن طرح مزايدة عالمية جديدة، للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة جديدة لزيادة قدراتها الإنتاجية، على أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة حتى 25 فبراير 2024.اضافة اعلان


وبحسب البيان، فإن المزايدة العالمية تطرحها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، وشركة جنوب الواد المصرية القابضة للبترول (جنوب)، بواقع 10 مناطق للأولى، و13 منطقة لشركة جنوب.

وتتوزع المناطق بواقع 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

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