بريتش بتروليوم تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار في مصر

الوكيل الإخباري - تخطط شركة "بريتش بتروليوم" (BP)، وشركائها في مصر استثمار 3.5 مليار دولار، بمجالات البحث والاستكشاف والتنمية في البلاد، خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الاثنين.

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وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها مصر لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج.

