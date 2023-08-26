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السبت، 26-08-2023 01:07 م

الأوروبيون يسابقون الزمن لتأمين شتاء دافئ

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الوكيل الاخباري - مع اقتراب فصل الشتاء، وصلت مستويات تخزين الغاز في أوروبا إلى 90% من طاقتها الإنتاجية.

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على الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المضغوط بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، إلا أن اقتراب فصل الشتاء أمر مخيف بالنسبة للأوروبيين.


وإذا كانت الزيادة المستقبلية في الاستهلاك تثير المخاوف حول المزيد من الارتفاع في الأسعار، فإن أوروبا قامت بالفعل بتأمين مخزوناتها.


وفقا للبيانات المقدمة من البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) تجاوز الاتحاد الأوروبي علامة معدل التعبئة البالغة 90٪ للتخزين تحت الأرض في 18 أوت.

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