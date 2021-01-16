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السبت، 16-01-2021 04:07 م

مصر تعلن تفاصيل مشروع مترو الأنفاق في الإسكندرية

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الوكيل الاخباري – أعلنت الحكومة المصرية أنها ستبدأ تنفيذ خطة لإنشاء مترو أنفاق في مدينة الإسكندرية، على غرار القاهرة التي يعمل بها 3 خطوط حاليا.

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وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن أعمال المرحلة الأولى من المشروع العملاق ستبدأ في شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم"، الجمعة، أن خط مترو أنفاق الإسكندرية سيصل طوله إلى 43 كيلومترا، وسيتم إنشاؤه على مرحلتين، علما أنه سيلتقي القطار السريع الذي يربط مدينة العلمين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وستغطي المرحلة الأولى مسافة 22 كيلومترا، مع إنشاء 18 محطة.
وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن تكلفة مشروع مترو الأنفاق ستبلغ 1.7 مليار يورو.

وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب رزق راغب ضيف الله، إن أعضاء البرلمان طالبوا بإنشاء المشروع خلال الدورة الماضية باعتباره من المشروعات الضخمة الكبرى، التي تمثل إفادة ونقلة نوعية كبيرة للمحافظة الساحلية.


وأضاف ضيف الله أن "المشروع يربط شرق المدينة بغربها، من أبوقير حتى مدينة برج العرب، فضلا عن كونه يقضي تماما على التكدس المروري في غرب الإسكندرية، ويعد من مشروعات التنمية المستدامة للأجيال المقبلة" حسب "المصري اليوم".

وكانت فكرة إنشاء مترو أنفاق في ثاني أكبر المدن المصرية، طرحت قبل أكثر من 20 عاما، إلا أنها لم تنفذ بسبب غياب مصادر التمويل.




المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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