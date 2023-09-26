مصر توقع 4 اتفاقيات مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، ترسية 4 مناطق، في مزايدة عالمية، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر الاحمر، ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية ( ENI ) ، وبي.بي البريطانية ( BP ) وقطر للطاقة ( QE)، وزاروبيج نفط الروسية ( ZAR).وستحصل إيني على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع بي.بي وقطر للطاقة، في حين حصلت شركة زاروبيج على منطقة.وجاء في بيان للوزارة بنتائج المزايدة العالمية، أن الحد الأدنى للاستثمارات "في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.