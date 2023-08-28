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الإثنين، 28-08-2023 05:10 م

أوكرانيا تعلن توقفها عن استيراد الغاز

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الوكيل الاخباري- صرح رئيس شركة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز" أليكسي تشيرنيشوف، بأن أوكرانيا تعمل على زيادة حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي، لذلك هي لا تخطط لاستيراده.

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وقال في برنامج تلفزيوني اليوم: "نحن لا نخطط لاستيراد الغاز الطبيعي هذا العام، إذ أن أوكرانيا لديها كميات كافية، كما أن شركة "نفتوغاز" تعمل على زيادة إنتاجها (من الوقود الأزرق)، وفي هذا العام سنرفع إنتاجنا بنسبة 8%. في الواقع أوكرانيا تستطيع أخيرا الاعتماد على نفسها".

إلا أن المسؤول الأوكراني أشار إلى أن كييف لديها الفرصة "في بعض السيناريوهات" لاستيراد الغاز لتشكيل مخزون احتياطي.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن إنتاج الغاز في البلاد ارتفع إلى أكثر من 50.5 مليون متر مكعب يوميا، وقبل ذلك بأشهر أفاد تشيرنيشوف، بأن إنتاج الغاز في شرق أوكرانيا انخفض في 2022، لكنه زاد في الوقت نفسه بغرب البلاد.

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