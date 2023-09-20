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الأربعاء، 20-09-2023 10:56 ص

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد، في أعقاب الإعلان عن أن حقل (ترول النرويجي) سيتوقف اليوم الأربعاء، الأمر الذي يزيد من مخاطر الإمداد من أكبر مورد للغاز.

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وزادت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي، بنسبة 6.7% وهو أكبر ارتفاع يومي خلال الشهر الجاري.


وتم إرجاء إعادة تشغيل الحقل، في أعقاب عملية صيانة استمرت لفترة طويلة، بسبب مشكلات في العملية.


وقالت الشركة إن تدفقات الغاز ستتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الطاقة المتاحة ستظل أقل مما كان مخطط حتى يوم السبت المقبل.

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