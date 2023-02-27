مصر وقطر توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي

الوكيل الإخباري - وقعت مصر وقطر، الاثنين، اتفاقية تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد إن هذه الاتفاقية "تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزا للاستثمارات، وجذبا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي".



وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى الدوحة، والذي التقى نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وعقدا جلسة مباحثات بمقر الديوان الأميري.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن اتفاقية منع الازدواج الضريبي "تأتي ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعيا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة". ( سكاي نيوز )



