الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

اختتام مسابقة هالت برايز في جامعة العلوم والتكنولوجيا

فاعليات في الكرك تؤكد أهمية إطلاق برامج لتشغيل الشباب

بحث التعاون بين مجلس محافظة جرش والوطنية للتدريب والتشغيل

المعايطة : مديرية الأمن العام ماضية في التصدي لآفة المخدرات

كيف تتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال عبر الإنترنت؟

اليرموك: التنسيب لمجلس التعليم العالي برفع نسبة البرامج غير العادية

المركزي: الحكومة استدانت 5.5 مليار دينار وسددت 4.1 مليار دينار في 2022

ناشط في رعاية الحيوان يوضح حول الكلب الذي هاجم طفلة امس - فيديو

 
الإثنين، 27-02-2023 04:13 م

مصر وقطر توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي

25231


الوكيل الإخباري - وقعت مصر وقطر، الاثنين، اتفاقية تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.

اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد إن هذه الاتفاقية "تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزا للاستثمارات، وجذبا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي".


وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى الدوحة، والذي التقى نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وعقدا جلسة مباحثات بمقر الديوان الأميري.


وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن اتفاقية منع الازدواج الضريبي "تأتي ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعيا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة". ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
2240

كيف تتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال عبر الإنترنت؟

63fc8655ad1da

النفط يرتفع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

1677493028017

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

LYNXNPEE7Q06F_Ljpg_800x533_L_1597657186

تراجع طفيف للثقة في الاقتصاد التركي بعد الزلزال الكبير

D2qbQtKXcAUxATz

الدين العام في الأردن يرتفع 6 % حتى تشرين الثاني الماضي

252

سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك

أخبار متعلقة
6086c88d-سيارات-كهرباء

اتفاق لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة

63faedeaee880

الاجتماع الثالث للشراكة الصناعية التكاملية يعقد في عمّان اليوم

1589384530_764_90391_kline

الصادرات البترولية في مصر ترتفع إلى 18.2 مليار دولار

rosGkfKam1HZ6IIVLCFELEFru3HSmVwAyVyyNYtx

الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

77

قانون قيصر يُعطل دعم لبنان بالكهرباء عبر الأردن

ff

قطر للطاقة تدخل شريكاً رسمياً في التنقيب عن نفط لبنان